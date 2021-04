Nueva pesadilla: Dembelé, baja en Barcelona, nadie sabe hasta cuándo

Otra vez de baja, otra vez sin saber hasta cuándo, otro dolor de cabeza en FC Barcelona por Ousmane Dembelé.

El francés fue reportado oficialmente como baja para el duelo contra Getafe este jueves, aunque la realidad es que nadie sabe cuándo regresará.



A través de un comunicado médico, el club informó que sufre "molestias en el pubis" y que su evolución marcará su disponibilidad.



Se trata de una pubalgia, una lesión crónica que, en su tratamiento más conservador, requiere de mucho reposo y una baja que nadie puede predecir. Si se acude a una solución más agresiva se habla de cirugía, pero los resultados suelen ser inciertos y muchas veces no corrigen el problema de manera definitiva.



FC Barcelona no dice nada específicamente sobre el regreso de un jugador muy marcado por las lesiones desde que llegó al club catalán, y quien lo ha hecho todo ya para estar más disponible, incluyendo cambios de alimentación y rutinas específicas, que por ahora no parecen dar el resultado esperado.