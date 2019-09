Se lesiona estelar de Real Madrid: todos los caminos conducen a James

Dos preocupaciones tiene Zinedine Zidane a dos días de recibir al levanta, por LaLiga: apenas tiene de regreso a varios internacionales, lo que limita las opciones para armar la titular, y el departamento médico le ha reportado un nuevo lesionado.

Esta vez se trata de Luka Modric, a quien, según el comunicado del club, "se le ha diagnosticado una lesión muscular en el aductor de la pierna derecha. Pendiente de evolución".

Parte médico de Modric. #RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) September 12, 2019

Aunque no se conoce el tiempo de incapacidad, es un hecho que el mediocampista no estará este sábado en la cancha del Bernabéu y probablemente tampoco el próximo miércoles, contra PSG por la Champions League.



Modric vuelve lesionado de su convocatoria a la Selección de Croacia, con la que disputó dos partidos, contra Azerbaiyán y Eslovaquia. Una pena pues no es un jugador que suela tener problemas físicos, de hecho el diario Marca dice que no era baja desde febrero de 2018.



La ausencia de uno de los jugadores fijos para Zidane curiosamente podría beneficiar a James Rodríguez, quien no viajó con la Selección Colombia en fecha FIFA para recuperarse completamente y estar disponible para el DT en caso de necesidad... es decir ahora.



Cabe recordar que fue la baja por sanción del croata lo que le abrió un espacio al colombiano en el once titular, el día del partido del regreso contra Valladolid (1-1), día en que el zurdo fue el más desequilibrante en ataque y salió por motivos estrictamente físicos.