¡El insólito cambio de planes! Nuevo estratega del FC Barcelona

Martes 19 de julio, día en el que el FC Barcelona tendrá su primer examen en la pretemporada durante esta gira en Norteamérica. Se avecina un clásico, pero antes, deben medirse al Inter de Miami. Desde el sábado el equipo culé concentra en Estados Unidos de cara a esa serie de encuentros.

Tras enfrentar al Inter de Miami, se verán las caras con el Real Madrid, Juventus y finalizarán la gira contra el New York Red Bulls. Sin embargo, la gran noticia es que el sábado no pudo viajar Xavi Hernández con la delegación del club azulgrana. Al estratega no le permitieron el ingreso a Estados Unidos porque en su etapa como jugador cuando la estaba finalizando con el Al Sadd de Catar, viajaron a Irán por unos partidos.

Estados Unidos no permite que personas que hayan entrado a Irán lleguen al país norteamericano sin un permiso especial. Xavi no pudo viajar el sábado, y estaba haciendo todos los trámites para que hubiese luz verde el lunes y poder vincularse a la pretemporada con el FC Barcelona.

Sin embargo, hay dos nuevos problemas para Xavi Hernández que no le permiten todavía viajar a Estados Unidos. El primero, ese permiso especial llamado el ESTA el fue denegado, y no han terminado de solucionar el tema del visado especial. Desde España mantienen que no son fáciles los trámites con el país norteamericano, y que se puede demorar un poco en tener esa luz verde para vincularse a la gira. No quieren correr el riesgo de que no pueda dirigir el partido ante el Real Madrid el sábado 23 de julio.

Ya es oficial que Xavi Hernández no podrá estar en el primer partido ante el Inter de Miami a la espera de ver cómo avanza el tema de ese permiso especial que se requiere. Por esta razón, quien estará dirigiendo al Barcelona ante el equipo de David Beckham será su hermano, Óscar Hernández.

Un perfil más bajo como futbolista desempeñándose en clubes de categorías más bajas que su hermano, pero siendo la pieza clave en la asistencia técnica de Xavi, Óscar Hernández tendrá que liderar al equipo en este primer amistoso. Óscar lo acompañó en su experiencia como estratega en el Al Sadd.