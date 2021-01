Temperaturas bajo cero llevarían a postergar partidos en España

España está paralizada en 45 provincias a causa de la borrasca Filomena, que está dejando las temperaturas más bajas e intensas nevadas. Justamente esta borrasca de nieve que azota al país tiene en vilo la realización de algunos partidos, entre ellos el de Osasuna vs Real Madrid y Cádiz vs Alavés. No se descarta su aplazamiento.

Los equipos se preparan en medio de la nieve para cumplir con la jornada del fin de semana. Aquí el reporte de algunos clubes:

🥶 𝔼𝕟𝕥𝕣𝕖𝕟𝕒𝕞𝕚𝕖𝕟𝕥𝕠 𝕓𝕒𝕛𝕠 𝕔𝕖𝕣𝕠 ❄️



👀 Ya pensamos en el #CádizAlavés de este domingo 💪#GoazenGlorioso 🦊 pic.twitter.com/Uz0fHGpKPK — Deportivo Alavés (@Alaves) January 7, 2021