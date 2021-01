Nada que hacer: aplazadas elecciones del FC Barcelona, sin fecha

A pesar de los esfuerzos, no hubo nada que hacer: la Junta Gestora del FC Barcelona y Protección Civil de Catalunya (PROCICAT) decidieron aplazar las elecciones presidenciales del club, previstas para el próximo domingo 24 de enero.

Aunque a primera hora se hablaba de votaciones por correo para no violar las restricciones impuestas debido al repunte de casos de coronavirus covid-19 en toda España, finalmente la decisión fue un aplazamiento que, por ahora, no tiene nueva fecha prevista.



Estaba todo pendiente de una reunión este viernes entre el CEO Òscar Grau y el presidente de la Comisión Gestora, Carles Tusquets), con sus homólogos de PROCICAT tras la cual se expusieron las limitaciones para las elecciones de Can Barça.

ℹ️ ELECCIONES 2021: Comunicado conjunto del Govern y del FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 15, 2021



Según la prensa catalana, está previsto que Carles Tusquets hable este mismo viernes con Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa, los tres candidatos que lograron pasar el umbral para llegar a la votación final.



De esta manera se sigue aplazando el reemplazo de Bartomeu y pasará todavía más tiempo para resolver cuestiones cruciales como el futuro de Lionel Messi o las contrataciones para el futuro.