¿Alegría o preocupación? Canje afectaría a Santiago Arias en Atlético

Santiago Arias sigue con preocupación los movimientos del mercado que podrían, en algún punto, afectar su situación en Atlético de Madrid.

Este jueves el sitio Football London aseguró que hay muy buena perspectiva de acuerdo entre Arsenal y Atlético de Madrid para lograr un canje, precisamente entre dos laterales derechos.



Se trata de Héctor Bellerin, del Arsenal, y Kieran Trippier, del Atlético de Madrid. El español y el británico han hecho todos sus esfuerzos por facilitar el regreso a sus países de origen, el primero por la poca continuidad que le da Mikel Arteta y el segundo porque, a pesar de ser campeón de Liga, anhela regresar a la Premier.



Bellerin está valorado en 25 millones de euros y Trippier en 20 millones, por lo cual el acuerdo parece muy viable. Para Simeone es una carta interesante pues el ibérico tiene 26 años mientras que el inglés ya está en los 30.



Y en medio de ese panorama es poco lo que puede anhelar el colombiano Santiago Arias, quien no ha resuelto su futuro pero entiende que estas nuevas señales van más hacia la puerta de salida: con 29 años y una valoración de 6 millones de euros, poco puede competir.



Bellerin, sin embargo, también estaría en carpeta del FC Barcelona, mientras que Manchester Untied no ha renunciado del todo a Trippier, con gran prestigio local por su papel en la selección nacional. A Arteta también le interesa Emerson, del club catalán, lo que indica que no todo está dicho. Sin embargo, la opinión de los jugadores, tan afanados por regresar a sus países, podría inclinar la balanza definitivamente. Y eso que podría ser una buena nueva para Arias, pues con Trippier no contaba, sería otra sentencia, en caso de que llegue Bellerin.