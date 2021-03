Operación renovación en Real Madrid: nueve salidas para tres llegadas

Real Madrid es, más allá de toda consideración, una empresa. Una que, en días de crisis, como estos, intenta reducir costos ahora que tiene menos ingresos y busca, con suerte, alguna inversión favorable que ofrezca resultados para el futuro.

En esto está ya el presidente Florentino Pérez, quien perfila la plantilla del 2021/2022 con inversiones limitadas pero costosas y una necesaria operación salida que vincularía al menos a 9 jugadores.



La lista actual es de 25 jugadores, exactamente el número que quería Zidane cuando pidió las salidas definitivas de James Rodríguez (Everton), Reguilón (Tottenham), Hakimi (Inter) y permitió las cesiones de Gareth Bale (casi que rogó que sucediera), Luka Jovic, Odegaard, Vallejo, Ceballos y Kubo. En algunos casos no quiere volver a verlos, en el del japonés su intención es darle más rodaje antes de repatriarlo.



Ahora, el DT trabaja, básicamente, con 14 hombres que le dan confianza, con dos salvedades: Carvajal y Hazard, a quienes sigue esperando de vuelta de sus lesiones. Pero hay que decir que en esa lista de 14 hay tres nombres que, al día de hoy, están en el limbo: Ramos, Varane y Lucas Vázquez. Los dos primeros están negociando sus renovaciones y en ningún caso está dicha la última palabra; el último tiene una oferta y el Madrid no tendría intención de igualarla para pelear su permanencia.



Significa que hay nueve jugadores que están 'volando' y que podrían tener un mismo final: renunciar al sueño 'merengue'.



La guillotina, según varios medios en España, podría estar a punto de caer sobre estos ilustres: Lunin (portero), Odriozola, Marcelo, Mariano, Militao, más los cedidos Odegaard y Jovic. Los primeros siete están en la plantilla, acuden puntualmente a la sede, pero no cuentan con la confianza del entrenador, al menos no por ahora. Los restantes son jóvenes, ya tuvieron chance pero es posible que no merezcan todavía que les bajen el pulgar definitivamente.





La idea de Florentino es que se vayan y dejen en caja la mayor cantidad de dinero posible, especialmente los más jóvenes, pues aún en medio de la crisis hay que renovar el equipo sí o sí, esta vez con nombres rimbombantes, cercanos al rótulo de 'galácticos', pues aquí no solo contará el ingreso deportivo sino el de mercadeo.



Puede que no lleguen en ventas recursos suficientes par fichar a Alaba, Mbappé y Haaland, algo así como el sueño dorado del presidente, pues la llegada de los refuerzos podría rondar los 350 millones de euros. Pero incluyendo a Vinicius Jr en un potencial canje con PSG se puede pensar al menos en el francés. El lío es su salario, que tendría que estar sobre los topes de la directiva, lo cual exige un sacrificio: sacar a quienes más ganan para reducir, al menos, los cargos nominales.



Si se fueran Ramos, Marcelo, Mariano e Isco, se sabe que no entrará mucho por la venta pero sí se reducirá la masa salarial en cerca de 70 millones. ¿Un Madrid sin Ramos? A eso se refiere el término 'sacrificio'.



Así que los meses que vienen hasta el comienzo del mercado de verano estarán muy movidos en la casa blanca. El negocio, por encima de todo, no respetará los soles de los generales y solo tendrá en cuenta el vil dinero...