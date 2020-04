Entre broma y broma... ‘Recadito’ del brasileño ex-Barcelona al club

Muchos jugadores han pasado sin pena ni gloria por el Barcelona. A pesar de deslumbrar en algunos equipos de menor cuantía, llegan al fútbol de suma élite y por innumerables razones no logran mostrar su mejor nivel.



Este es el caso de Malcom, quien venía de hacer una excelente en el Bordeaux francés con tan solo 20 años y dejó un contrato, prácticamente listo, con la Roma para llegar al conjunto culé. Finalmente no duraría más de una temporada y saldría al Zenit ruso.

En entrevista con medios catalanes, el atacante brasileño habló de su experiencia en Barcelona y lanzó unos cuantos dardos sobre aspectos que no le gustaron del club.



Afirmó que actualmente tiene trabajos personalizados en Rusia, pero solo puede hacer entrenamientos físicos a raíz de una lesión de cadera que lo aqueja de hace tiempo. “Aquí hacemos doble sesión, mientras en el Barça entrenábamos 40-50 minutos. Igual me lesioné por eso”, manifestó entre risas.



Criticó también a quienes afirman que Lionel Messi tiene el poder absoluto en el club, explicó que “como capitán hablaba para que las cosas fueran mejores, primero se comunicaba con nosotros y después iba con el entrenador y presidente”.



Por último señaló que aprendió mucho en su paso por el Barcelona “cosas que no sabía arreglar fuera y dentro del campo, hoy las arregló”, pero además manifestó su decepción porque “pensándolo ahora, creo que merecía más minutos”.