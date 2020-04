Messi no lo olvida: el consejo de Samuel Eto’o que cambió su carrera

Samuel Eto’o es recordado con cariño en el Barcelona, pues el atacante camerunés fue una de las figuras que ayudó al renacer del equipo catalán y hace 15 años ganó la Champions League, que marcó un antes y un después en la historia del club.



Al lado de Eto’o, se presentaba ante el mundo el joven argentino Lionel Messi, quien ahora es el mejor futbolista en la historia del club y para muchos, el mejor del mundo. Cuando apenas despuntaba, la ‘Pulga’ se formó al lado del camerunés, y figuras como Ronaldinho, Deco y Xavi Hernández.



Eto’o reveló que un consejo suyo le cambió la carrera a Messi, a quien lo ayudó “como a un hijo”. “Él iba subiendo y bajando desde La Masia al primer equipo. Nosotros ya sabíamos que algún día Messi iba a ser lo que es. Estoy contento porque, gracias a él mismo, al final lo fue”, dijo el exfutbolista en diálogo con ‘DAZN’.



Messi, “me demostró que no cambió nada. Sigue siendo la buena persona que conocí”, agregó Eto’o. Y el camerunés se emocionó que Lionel “me dijo un día: ‘Gracias a Samuel, mi carrera cambió’”. Y confesó: “Me confesó que gracias a mi consejo, que no voy a decir, su carrera había cambiado. Él tenía que arreglar dos o tres cosas, pero el talento siempre lo tuvo. Y estoy orgulloso y feliz de ver que escribió una historia que aún no ha terminado, y será muy difícil batir la historia que él escribió”.