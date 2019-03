Revolución de Zidane: así es la primera nómina del francés en Madrid

Zinedine Zidane no pierde el tiempo y, en sus tres entrenamientos previos al partido desde su llegada, ya tiene el once inicial que jugará en Real Madrid contra Celta de Vigo, a las 10:15 a.m. Tres jugadores han sido polémica en su titular, por el bajo rendimiento y, además, uno viene de ser sancionado en el club.

Marcelo, Bale e Isco son tres de los futbolistas que están en la nómina inicial de los merengues. Marcelo y Bale han sido criticados por su bajo rendimiento, razón por la que no tenían tantos minutos con Santiago Solari.

Sin embargo, el tema de Isco va más allá. El futbolista fue sancionado por no viajar con el equipo y por no ir al vestuario luego de la derrota contra Ajax, encuentro en que no fue convocado.



Ahora, Zidane les vuelve a dar confianza a estos tres futbolistas en Real Madrid, que empiezan la hazaña para quedarse con la Liga.