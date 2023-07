Neymar fue rechazado por este gigante: no lo ven necesario

Neymar parece no tener lugar en el PSG, las temporadas anteriores no han sido las mejores para el brasileño, por lo que la decisión del club sería no contar con él, buscando una reducción considerable en la parte salarial.

De esta forma, sus representantes le buscarían un nuevo club, para seguir en la élite del fútbol europeo.



De acuerdo a información suministrada por el diario Mundo Deportivo, la labor de contactos se hizo con el Barcelona, donde es recordad durante la época de Messi, siendo parte del tridente de ataque temible junto al argentino y Luis Suárez.



Los contactos empezaron con Pini Zahavi, representatnte del jugador. Todo fue directamente al cuerpo técnico del Barcelona, encabezado por Xavi, con quien compartió hacia el 2015. Sin embargo, la decisión fue descartarlo, pues en el aspecto económico, el cuadro catalán no pasa por su mejor momento.



Además, los conflictos que ha tenido con el Barcelona en los tribunales, debido a su fichaje, dejan ver que su etapa en España estaría cerrada. También, le apostaron a mantener un plantel en armonía y unido.