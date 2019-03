'La elección de Zidane para Real Madrid me parece perfecta': Mourinho

José Mourinho se refirió a la elección de Zinedine Zidane como nuevo D.T. de Real Madrid y, además de asegurar que le parece una buena decisión, también consideró que esta será una buena prueba tanto para el equipo como para el exjugador francés, quien debe revertir un presente complicado con el club merengue.

“La elección de Zinedine Zidane, me parece una elección perfecta. Con lo hecho durante los últimos años, que fue fantástico, considero que fue la decisión correcta. Para Real Madrid esto es perfecto y para él es una gran oportunidad de demostrar lo bueno que es, con un nuevo proyecto”, arrancó diciendo ‘Mou’



Para concluir y luego de ser cuestionado respecto a su desaprobación, luego de los rumores de una posible llegada suya, fue puntual: “Nunca dije si yo quería ir o no. Sólo les he dicho que Zidane, para Real Madrid, es perfecto. Real Madrid no tendría por qué darme una explicación por su elección, no tienen nada que explicarme”.