Barcelona tiene 'Plan B': jugador por el que irían si Haaland no llega

La prensa internacional destapó este lunes la carta oculta del FC Barcelona en caso que no se de el fichaje de Erling Haaland, a quien pretenden para la próxima temporada pero del que se dice podría terminar en el Manchester City. El equipo español se adelanta a un "No" de la figura noruega y es por ello que ya estaría contemplando otra opción, que encanta en el barcelonismo. Se trata del egipcio Mohamed Salah, atacante del Liverpool inglés.

El Diario Sport dijo recientemente que Salah termina su vínculo en 2023 y sigue dando largas a la renovación, pues estaría contemplando su salida a otro club, ¿Y por qué no el Barcelona? La prensa en España destapó esta nueva opción en el equipo de Xavi Hernández, asegurando que Joan Laporta busca aprovechar que el egipcio todavía no tiene su futuro definido para apostar por él.



"Tanto Xavi como la secretaría técnica consideran al atacante del Liverpool como el jugador idóneo para completar el nuevo ataque en el caso que no llegue Haaland. Si bien es cierto que no es estrictamente un 9, también es verdad que garantiza un mínimo de 30 goles por temporada", destacó el Diario As de España, asegurando también que estaría dispuestos a pagar entre 60 y 70 millones al Liverpool, además de 100 por la ficha para que firme por cuatro temporadas.



El mismo medio aseguró que Barcelona va a la carga sí o sí por un atacante de jerarquía y aunque inicialmente en sus planes está Haaland, tiene Plan B, C y D. Además de Salah, también mencionan las opciones de Robert Lewandowski y Romelu Lukaku.