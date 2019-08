Modric y Rakitic: molestos por los rumores del mercado

Luka Modric e Ivan Rakitic pueden ser, hoy por hoy, los futbolistas más molestos del mercado de fichajes. Los dos talentosos croatas, subcampeones con su selección en el pasado Mundial de Rusia, se sienten incómodos por los rumores que indican que Real Madrid y Barcelona, sus respectivos equipos, valoran tenerlos como ficha de cambio en futuras operaciones.

Pero los dos futbolistas también son, en la actualidad, dos de los más comprometidos con sus clubes. Ambos quieren quedarse en España, luchar por los títulos de la temporada y seguir consolidándose en los dos equipos más importantes de España.



A Modric y a Rakitic los han inmiscuido en versiones en las que servirían como facilitadores en una operación con el PSG por Neymar. El astro brasileño quiere ir al Barça, pero ha puesto una fecha límite a los azulgranas y si no le daría la oportunidad al Madrid. Lo que le importa es irse de París, pues no se siente a gusto en el poderoso equipo francés.



A ambos croatas los han puesto como señuelo para que el PSG acepte un trueque más un dinero y así dejar salir a Neymar. Pero ambos ya han comunicado que no están dispuestos ni a salir de sus equipos ni a que los tomen como comodines para futuras negociaciones.



Modric, además, es el actual Balón de Oro de la Fifa y siente que merece respeto. Que su nivel y preponderancia en el Real Madrid lo hace ganador de una jerarquía en la casa blanca. Mientras que Rakitic no se ve fuera de España a ningún precio, no por ahora, sabiendo que ha sonado también para el Inter de Milán en Italia.