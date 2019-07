Tras la Copa América, por fin Real Madrid presenta al sucesor de Ramos

El defensa brasileño Eder Militao dejó un mensaje ambicioso en sus primeras palabras como nuevo jugador del Real Madrid, y en su presentación en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu afirmó que espera "hacer historia" en el conjunto madridista.

Militao, por quien el equipo 'merengue' pagó 50 millones de euros, está llamado a ser el relevo en la defensa de un equipo que ya sufrió una primera amenaza de salida de Sergio Ramos y que necesita sangre joven junto a Varane.



"Me siento muy feliz de vivir este momento, de jugar en el mejor club del mundo gracias a la ayuda de mi padre, de mi familia y agentes que me han ayudado a llegar hasta aquí. Desde niño quería jugar en el mejor club del mundo", aseguró.



Militao dedicó palabras hacia el presidente del Real Madrid Florentino Pérez y a los aficionados madridistas. "Quería agradecer la confianza del presidente y de todos los madridistas, que pueden tener la seguridad de que voy a dar todo por esta camiseta que está en mi corazón". "Ha sido mi corazón lo que me ha ayudado a llegar hasta aquí. Lo voy a dejar todo en el campo y espero tener una temporada estupenda y hacer historia. Hala madrid", sentenció antes de fotografiarse junto a su familia con su nueva camiseta.







El propio presidente celebró la llegada del jugador, que acaba de celebrar con Brasil un nuevo título: "Estamos felices porque recibimos a uno de los grandes defensas del fútbol mundial, acaba de ganar la Copa América con su país", añadió.



Y resaltó su juventud a la vez que su rápida adaptación al fútbol europeo para brillar en el Oporto. "Llega con solo 21 años siendo campeón de América y procedente de un club amigo como el Oporto donde ha demostrado su talento y capacidad para estar a la altura de la exigencia, convertido en uno de los grandes protagonistas de la liga portuguesa. Rápidamente se adaptó al fútbol europeo, durante cinco meses consecutivos fue considerado el mejor defensa de la liga portuguesa", destacó. "Ahora te enfrentas al gran reto de tu carrera profesional", añadió.