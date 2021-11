Messi no le pierde la vista al Barcelona: sobre la llegada de Xavi

Lionel Messi no olvida al Barcelona, pese a tener salida y una nueva vida en París. Lo hecho por él no se olvida, teniendo en cuenta lo que representaba para el cuadro catalán. En entrevista con Marca, no perdió la oportunidad para hablar de lo que fue la llegada de Xavi Hernández al banquillo culé.



“Puede aportar muchísimo. Es un entrenador que sabe muchísimo, conoce la casa a la perfección y ha vivido desde pequeño en Barcelona. Ha renovado la ilusión en el club porque es una persona muy respetada por la afición y por los jugadores. Será un entrenador muy importante para los futbolistas más jóvenes porque les va a enseñar. Con él el equipo va a crecer mucho” sobre la llegada de su excompañero al club.



Además, habló de un supuesto guiño a volver al Barcelona, con la presencia de Xavi “Hablo a menudo con él. Desde siempre. Somos amigos, hemos compartido muchas cosas y desde que se fue hemos mantenido el contacto. No me acuerdo qué le dije en el mensaje, lo felicité por este nuevo paso y le deseé lo mejor. Seguro que le va a ir muy bien porque sabe muchísimo, es muy trabajador y conoce bien la casa”.



Habló sobre la salida de Koeman y el trato que recibió el estratega “Siempre se es injusto con los entrenadores. Se fue injusto con Koeman, con Valverde. Cuando hay malos resultados lo más fácil es apuntar al entrenador, cambiarlo y no a los jugadores. Koeman llegó en un momento muy difícil del club en el que se fueron futbolistas importantes, pero pudo sacar a muchos jugadores jóvenes”.



Concluyó con su opinión acerca de la llegada de Dani Alves “La verdad me sorprendió su regreso, sobre todo por el momento. Creo que puede ser una buena incorporación, al igual que en el caso de Xavi, puede ser importante para los jóvenes. Les va a ayudar a crecer porque es una persona ganadora y transmite mucho. Lo hará con los jóvenes, tanto en los partidos como en los entrenamientos. Porque también va a aportar mucho fuera de la cancha con su trabajo diario, el compromiso y las ganas que siempre tiene de ganar”.