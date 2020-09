¿Otro que se queda? La razón de Luis Suárez para rechazar a Juventus

El delantero Luis Suárez habría decidido no irse del FC Barcelona, al menos no por ahora.

Según informó RAC1, el uruguayo habría informado a Juventus que no podrá unirse al plantel al no lograr la nacionalidad italiana antes del 6 de octubre, para el cierre del mercado de verano.



La demora en el trámite hará que el jugador no pueda disputar la Champions League, una importante motivación para el jugador.



Otros más incrédulos creen que probablemente la opción de Suárez en el mismo camerino de Cristiano Ronaldo no era tan sencilla como se pensaba y que para Juventus el fichaje era alto.



Dice la versión que ahora Suárez analizaría otras ofertas que tendría sobre la mesa al confirmar la imposibilidad de ir a Juventus. Se habla del fútbol árabe e inclusive del ajax de Holanda o el Inter Miami de la MLS, versiones todas no oficiales.



Lo cierto es que el atacante tiene contrato hasta 2021 en FC Barcelona y, de no mediar una sorpresa, seguiría junto a su amigo Messi. La diferencia es que el DT Koeman le habría comunicado oficialmente que no cuenta con él y que ya la llegada de Depay, que sería casi segura, le daría muy pocas opciones de juego.