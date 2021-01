¡A pura chequera! Liverpool y R. Madrid por Mbappé, valga lo que valga

¡En esta esquina Real Madrid! ¡En esta otra, Liverpool! El ring es el mercado de fichajes y el premio gordo, uno por el que apostarían ambos hasta la vida: Kylian Mbappé.

Los guantes de boxeo se reemplazan aquí por chequeras, que se agitarán tanto como haga falta con tal de no perder al futbolista más valioso del mundo en la actualidad.



Dice Transfermarket que el costo en el mercado está en 180 millones de euros. Parece mucho en tiempos de pandemia, crisis económica, estadios cerrados e incertidumbre financiera. Pero la pelea es peleando y con un tesoro de solo 22 años, que encima ya fue campeón mundial y que siente su etapa cumplida en PSG, con lo cual las puertas de la negociación están abiertas. ¿Quién da más? Ahí está la cuestión.



La apuesta de Real Madrid



Pasaron tres años y una cadena de sucesos que hicieron a Florentino Pérez arrepentirse con el alma de no haber fichado al fenómeno Kylian cuando brillaba en el Mónaco y se sabía que sería un prodigio. Pero tenía sus razones: en ese momento, Real Madrid había ganado su segunda Champions League consecutiva, todo era admiración por la temible BBC (Benzema, Bale y Cristiano) y, aunque fuera carísimo de mantener, era el mejor ataque del mundo. El tiempo, implacable, hizo que un año después el portugués se fuera a Juventus y a Bale acabaran sacándolo por la puerta de atrás, después de ser despreciado por Zidane. Las vueltas del fútbol... y de la vida.



Pero hoy la fortuna ha querido que de nuevo Mbappé se ponga en la vitrina, al menos en teoría. El francés tendría claro que, o le mejoran el sueldo en PSG (gana la mitad que Neymar) y le construyen un proyecto para ganar el balón de oro, o se va. Así de simple. Y es, curiosamente, lo que querría ofrecer Florentino.



Y es así, en probabilidad, porque la operación no es sencilla: para fichar a Mbappé, en medio de incertidumbres económicas y la costosa construcción del nuevo Bernabéu, habría que aligerar la carga salarial como condición para abrirle espacio. ¿Qué inventará el autor del proyecto galáctico? Exactamente eso: un golpe sobre la mesa.



Se dice que en la casa blanca todos saben que, tras la frustrante experiencia con Hazard, hay que encontrar una promesa para relanzar no solo el equipo en la cancha sino el proyecto financiero.



Y el francés es una de esas ofertas de ahora o nunca: "antes de la pandemia el PSG hubiera podido permitirse el lujo de agotar el contrato de Kylian aunque no renovase; ahora ya no. De hecho, en el circuito de representantes se maneja el precio en que le tasarían desde Qatar si insiste en no renovar: 150-160 millones", dice el medio.



Pero... hay que limpiar la casa, la del Madrid, primero, si se quiere abrir espacio para el campeón mundial. La venta definitiva del ignorado Bale es obligatoria, lástima que no parezca ser al Tottenham. Pero no sería el único movimiento: la otra ficha, joven y atractiva en el mercado, sería nada menos que Vinicius Jr. Bien sea por venta a un tercero o incluyendo al brasileño en un canje a PSG, la operación suena razonable. PSG y el Madrid se llevan bien en los negocios, pero sería arriesgado confiarse otra y no aprender de las lecciones del pasado.

La sombra del Liverpool

El dolor de cabeza de Florentino Pérez en Real Madrid se llama Liverpool. Así como Zidane es el ídolo de Mbappé y regularmente conversan, con la misma constancia intercambia mensajes con Jurguen Klopp. Así que por ahí, ahora mismo, la situación es un empate.



Según Canal + de Francia, no es la casa blanca la mejor posicionada si Mbappe al fin no renueva con PSG, sino la roja, la de Anfield. Dice el medio que no perderán la ocasión a pesar de la crisis económica, que en todo caso no ha golpeado mucho al campeón actual de la Premie gracias a sus manejos relativamente conservadores.



¿Cuál es la idea? Liverpool se animaría a un traspaso definitivo en verano si antes logra desarmar el tridente Mané.Fimino-Salah. Dice la prensa francesa que Klopp le ofrece al chico ser el eje de su proyecto, con lo cual se disparan las opciones de ganar el Balón de Oro, que es una obsesión para el muchacho.



El indicado sería, en primer término, Salah. El egipcio no ha tenido una cuarentena fluida en Liverpool y hace meses que se habla más de sus desencuentros que de otra cosa en Inglaterra. De hecho, recientemente le preguntaron si le interesaría ir al Real Madrid y su respuesta fue positiva (¿quién diría que no?, vale preguntar).



Sin él, ingresaría dinero a caja: a sus 28 años y contrato hasta 2017, está valorado en 120 millones de euros, justo lo que se necesita para sentarse a la mesa con PSG.



Y un detalle más: si fallara la persuasión de Klopp, en la nómina hay un amigo del alma que podría ayudar en la tarea de seducción. Fabinho y Mbappe fueron compañeros en el exitoso Mónaco de 2017, aquel en el que brilló Falcao, y ese nexo sería muy útil a la hora decidirse por la mudanza a Liverpool y no a Madrid.



¿Qué elegirá el muchacho Mbappe? Por ahora tiene silla de lujo, en primera fila, en una pelea que librarán españoles y británicos a pura billetera. Lo suyo, como la niña bonita de la fiesta, es sentarse a ver quién le ofrece más...