¿Nuevos mejores amigos? Suárez, listo para compartir camerino con CR7

¡Las vueltas que da la pelota! Ahora resulta que después de mostrarse los dientes una y otra vez, podrían ser compañeros de equipo y, quién sabe, hasta mejores amigos.

El mercado de fichajes se mueve intensamente por estos días y podría juntar a quienes eran acérrimos rivales: Cristiano Ronaldo y Luis Suárez.



La versión del diario Gazzetta dello Sport asegura que en las últimas horas hubo una nueva reunión entre Pavel Nedved, vicepresidente del club, y el entorno del jugador, en la que incluso se habló de cifras y detalles de un posible contrato.



Dice la fuente que el uruguayo ganaría 10 millones de euros netos por temporada, lo mismo que cobra en el Barcelona, y que a Juventus le costaría 15 brutos contando impuestos. No se habla de duración del contrato, pero el uruguayo gusta y mucho como reemplazo de Higuaín, quien no está en los planes del técnico Pirlo.



¿Cuál es el obstáculo? Eden Dzeko. Según la prensa italiana, fue el primero que se acercó y es el predilecto de Cristiano Ronaldo y de Pirlo. Solo que depende de una negociación por Milic, de Napoli a Roma, pues este último club no quiere perder a su referente sin tener un buen sustituto.



Dzeko quiere desesperadamente llegar a Turín, pero la negociación se estancó y es la razón por la cual han buscado a Suárez. Las cifras de los contratos son parecidas, pues el bosnio costaría 7,5 millones por año, pero un detalle juega a favor del uruguayo: saldría libre del Barcelona.