El mensaje de Llorente que genera críticas de los hinchas madridistas

Marcos Llorente pasó del Real Madrid al Atlético de Madrid, algo que no es bien visto por los seguidores blancos quienes criticaron en su mayoría al jugador por irse al eterno rival de patio. “Hoy me voy del Real Madrid, de la que ha sido mi casa desde los 14 años. Me voy sin nada que reprocharme y sin nada que reprochar”, dijo Llorente en su cuenta de Twitter. Algunos hinchas merengues lo tildan de traidor.

“Trabajo duro, conciencia tranquila”. Alguien me dijo esa frase una vez y define bien mi vida. No he dejado de aplicarla cada día. Como no he dejado de darlo todo ni de defender los valores que desde que era un niño me enseñaron”, continuó Llorente, quien cambió su perfil con una foto con la camiseta de la selección española.

Llorente también saludó a su nuevo club: "Hola Atleti (...) El camino se demuestra andando; el compromiso se demuestra trabajando", afirmó horas después de concretarse el acuerdo entre ambos clubes para su fichaje por el Atlético de Madrid, pendiente del pertinente reconocimiento médico con su nuevo equipo. Marcos Llorente firmará por cinco años con la entidad rojiblanca.





Hoy me voy del Real Madrid, de la que ha sido mi casa desde los 14 años. Me voy sin nada que reprocharme y sin nada que reprochar. — Marcos Llorente (@marcosllorente) June 20, 2019

Crecí y empecé a soñar con jugar en el Real Madrid. Aprendí, dejé casi todo de lado... y se cumplió. — Marcos Llorente (@marcosllorente) June 20, 2019