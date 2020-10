¡Ahora o nunca! Certero mensaje de Koeman a Memphis Depay y Barcelona

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, dijo este lunes tener esperanzas de hacerse con los servicios del delantero del Olympique de Lyon Memphis Depay en el último día del mercado de fichajes.



“Nosotros queremos que venga al Barcelona, él también quiere”, dijo el técnico en una entrevista con la televisión pública neerlandesa NOS.



“Es un jugador excelente. Puede jugar como delantero, pero también hace un gran trabajo como extremo izquierdo” y además “tiene fuerza, aguanta bien la pelota, gana sus duelos y tiene un rendimiento alto”.



Koeman reconoció que parte de su interés se debe a la conexión que tenía con el atacante en su época como seleccionador de Países Bajos: “Cuando has trabajado bien con un jugador, tienes un clic con él y piensas que eso también puede funcionar aquí”.



No obstante, dijo que el fichaje no será fácil porque “debido a la situación financiera del club, especialmente debido al control de la federación, es evidente que un jugador debe irse antes de que otro pueda venir”.



El mercado de fichajes se cierra este lunes tanto en España como en Francia. De cerrarse el acuerdo, el Barcelona pagaría unos 30 millones de euros más dos en variables, según han publicado varios medios neerlandeses.