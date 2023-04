A Xavi le afecta el sol pero no los memes: redes estallan en burlas

Este domingo en el Camp Nou, a las 4:15 pm (9:15 am hora colombiana) Barcelona recibirá al Atlético de Madrid por la jornada 30 de LaLiga de España. En la previa, Xavi Hernández ha recibido todo clase de burlas por cuenta de una recientes declaraciones donde aseguraba que no les gusta jugar bajo el sol.



En charla con la prensa este sábado, el técnico aseguró que "A mí se me critica por todo, no me molesta nada. Si me molesta el sol por más memes que me hagan, el sol me molesta y el campo seco no nos beneficia. No me tengo que callar. Nos perjudica el sol, claro, se seca el campo. No nos gusta jugar en sol y te lo diré hoy, mañana y después de 200 mil memes más", mencionó.

A propósito de las declaraciones de Xavi, que siguen haciendo eco en redes sociales, los memes siguen apareciendo y más cuando este domingo jugará posiblemente bajo el sol. El Barcelona se espera cielo despejado y una temperatura de 22 grados centígrados.



Vea los memes más virales que han aparecido en las últimas horas burlándose de Xavi y su disgusto de jugar con sol: