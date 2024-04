Así se le escapó la tortuga a Barcelona: desechó a Mbappé y Haaland

Una promesa no es más que eso. A veces resulta un Lionel Messi, a veces un Dembelé. A veces una mina de oro, a veces un millonario despropósito. Todo depende de quién corra el riesgo y, más que nada, quién lo pague.

Eso último ha sido toda una aventura, sin final feliz, en el FC Barcelona. Se gastaron fortunas en jugadores de mediano nivel, se dejó ir a la leyenda cuando se hizo insostenible económicamente, se desvencijaron las bases del que fuera el mejor equipo del mundo y hoy, en vez de ambiciosos proyectos, se hacen cuentas para absolutamente todo.



Y en ese camino se abres las heridas cada tanto, ahora por cuenta de Javier Bordas, ex directivo del club catalán, quien en charla con EL Chiringuito contó cómo, en palabras de Maradona, 'se le escapó' la tortuga no una sino dos veces.



La frase aplica para esas oportunidades que se tienen entre manos y que inexplicablemente se pierden. Y fue lo que pasó con dos estrellas del fútbol mundial.



"Si hubiera mandado yo, Mbappé habría jugado en el Barça. Cuando pagaron 222 millones por Neymar, teníamos dinero para ficharle. Pero la dirección prefirió a Dembélé. Yo tiré por Mbappé, hablé con su padre, hubiera venido al Barça. Por un momento pensaba que el día 30 pensaba que lo teníamos", reveló. El muchacho pasaría del AS Mónaco al PSG y ahora, si todo sale bien, se vestirá de blanco y será jugador del Real Madrid, todo un golpe al ego culé.





Y hay más: "Haaland quiere venir a España. Él quería venir al Barça. Nos hubiera costado 20 millones al Salzburgo y otros 20 para Raiola. Ya había explotado. Hubo conversaciones, estaba Suárez y los técnicos decidieron no ficharle", contó Bordas. Y estaba Messi, que era al final el filtro de todo -acéptelo o no- y su amigo uruguayo no corría peligro ante el que después explotaría como la máquina goleadora que ya es en Manchester City. Golpe de K.O. Así se escapó dos veces la tortuga...