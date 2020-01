Máxima tensión en Barcelona: así va cumbre por el futuro de Valverde

Ernesto Valverde podría estar viviendo sus últimas horas como entrenador del FC Barcelona.

Aunque él, como lo prometió tras la eliminación de la Supercopa de España, se enfoca en trabajar y dirigir el entrenamiento matutino, la realidad es que los ojos están más puestos en la decisión sobre su futuro que en la práctica.



Hay que decir que a la jornada se presentó la plantilla completa, excepto los lesionados Luis Suárez, Dembélé y Ter Stegen y Todibo, quien tenía permiso para ausentarse.



Pero es la reunión de la directiva en pleno la que se sigue minuto a minuto, pues allí se decidirá su Valverde es despedido ahora o si termina la temporada para dar paso, seguramente, a Xavi.



Al Camp Nou acudieron el vicepresidente Jordi Cardoner y el CEO del Barça, Òscar Grau, el presidente Josep Maria Bartomeu, además de los miembros de junta Vidal-Abarca, David Bellver, Maria Teixidor y Xavier Vilajoana.



¿Podría irse Valverde hoy mismo? Según el diario Mundo Deportivo, sí: "El encuentro entre los ‘pesos pesados’ del área deportiva sirvió para constatar que hay bastante quórum en que es necesario un cambio inmediato en el banquillo azulgrana. La decisión no es definitiva pero sí que está encarada hacia la destitución. Se considera que hay una involución en el juego y en el rendimiento del equipo y que, ahora que todavía hay temporada por delante y opciones de ganar Liga, Copa del Rey y Champions hay que atajar esta deriva con un relevo técnico".

Entrenamiento de los jugadores disponibles del primer equipo en el campo Tito Vilanova.



Arthur hace parte de la sesión con el grupo y Ter Stegen hace trabajo de campo.



Todibo no se entrena con permiso del club.



También entrenan Iñaki Peña, C. Pérez y Ansu Fati del Barça B. pic.twitter.com/u9VNYqX1vj — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 13, 2020

Voces de apoyo a Valverde



Mientras los directivos toman una decisión, alrededor de Valverde se han escuchado muchas voces de apoyo, algunas de ellas de personas muy autorizadas.



El primer en alzar su voz fue Andrés Iniesta, quien se encuentra de vacaciones en Barcelona. En entrevista con ‘El Transistor’ de Onda Cero dijo: “las formas del Barça están siendo un poco feas... Hay que tener un respeto hacia tu actual entrenador, las formas son lo que más te puede doler”, dijo, aunque aceptó que, tras las reuniones con Xavi y Ronald Koeman para ofrecerles la dirección técnica, “la situación de Valverde queda muy debilitada”.



A su turno, el exitoso DT Pep Guardiola comentó: “Barcelona es un sitio especial porque ganar la Liga no es suficiente. Me sabe muy mal por Ernesto Valverde. No se merece esto. Ojalá se pueda solucionar pronto la situación, como socio de este club. Esto es todo”



Luis Enrique, actual seleccionador de España y ex DT del Barcelona, también se puso del lado del entrenador: "Valverde es un entrenador muy experimentado y está en disposición de seguir ganando títulos en su tercer año... Empatizo con Valverde, porque me cae de maravilla. Es líder y está en disposición de ganar todos los títulos menos la Supercopa. Es uno de los mejores entrenadores, sin ninguna duda".