Mateu Lahoz en el ojo del huracán: LaLiga continúa con su 'sanción'

Mientras cuatro equipos de la liga de España están en Arabia Saudita por la Supercopa Española, los otros 16 clubes esperan a jugar en esta nueva jornada de LaLiga que iniciará el viernes 13 de enero con el partido entre Celta de Vigo vs Villarreal. El jueves 12, el ente que reglamenta el certamen ibérico sacó a la luz las designaciones arbitrales para la fecha 17 que no tendrá la actividad del Betis, Valencia, Real Madrid ni Barcelona.



La gran novedad la volvió a dar Antonio Mateu Lahoz que, tras regresar de Qatar por el Mundial de 2022, el panorama no ha sido para nada positivo para el veterano juez central. La cantidad de amarillas y decisiones arbitrales en e partido entre Países Bajos y Argentina trajo secuelas en los compromisos ligueros y de Copa del Rey.

Mateu Lahoz dirigió el clásico catalán entre el Barcelona y el Espanyol donde también perdió el control con tarjetas amarillas y con dos expulsiones, luego, se le fue encargado el compromiso entre Linares y Sevilla por la Copa del Rey donde de nueva cuenta sacó cartulinas hasta los últimos minutos y expulsó a Jorge Sampaoli apenas inició el partido.



Ante estas decisiones arbitrales que fueron criticadas fuertemente por Xavi Hernández y el Sevilla, LaLiga dejó a Mateu Lahoz fuera de los partidos en la fecha 16 ni en la Supercopa de España que se celebra en Arabia Saudita. Como si fuera poco, el certamen español estaba expectante para ver si Mateu iba a arbitrar algún encuentro de la fecha 17 este fin de semana, pero el jueves 12 de enero se confirmó que tampoco vería actividad ni como central ni en el VAR.



Ya son dos fechas continuas en las que Antonio Mateu Lahoz se queda por fuera de arbitrar algún partido dentro de la competencia española. Dos jornadas en las que Mateu recibe su 'castigo' y su 'sanción' por parte de LaLiga. El Comité de Designación Profesional habló fuerte y claro con el tema del polémico juez central que dejó su huella perdiendo el control en el Mundial de Qatar 2022 y en el regreso del certamen ibérico también la dejó tanto en el Barcelona vs Espanyol repartiendo tarjetas amarillas y expulsiones además del compromiso de Copa del Rey entre Linares vs Sevilla.