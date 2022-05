Inesperada baja en Real Madrid por una inyección: insólita razón

El clásico de la capital española tuvo una curiosa ausencia, minutos antes del pitazo inicial. El Real Madrid cambió su frente de ataque a última hora por sorpresivas cuestiones médicas.

El hispano-dominicano Mariano Díaz fue baja en el derbi contra el Atlético de Madrid a pesar de estar presente en el once titular en primera instancia tras sufrir, según pudo saber EFE de fuentes del club, una mala reacción al inyectarle esta mañana por unas molestias en el isquio.



El remedio para intentar solventar los problemas no tuvo los efectos esperados, ya que le dejó el músculo dormido, impidiéndole así ser de la partida en el Wanda Metropolitano.



Los fisios del club le trataron en el vestuario mientras sus compañeros calentaban sobre el terreno de juego, pero finalmente no tuvo participación ni como opción desde el banquillo.



Mariano “no se encontraba cómodo”, según desveló el italiano Carlo Ancelotti en la rueda de prensa posterior al encuentro, que acabó con derrota 1-0, y se espera que se encuentre en perfecto estado para el entrenamiento del próximo martes, ya que este lunes descansará el Real Madrid.