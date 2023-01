Barcelona renovó a pieza clave en la defensa: un año más de blaugrana

El Fútbol Club Barcelona está moviendo sus piezas para reforzarse de la mejor manera con el objetivo de seguir luchando por la cima. Sembrados en la primera casilla, quieren retenerla y que el Real Madrid no le quite la gloria en el certamen español. Por esta razón, empiezan a blindar sus líneas, en especial en la zona defensiva. Ronald Araújo renovó, y tras el uruguayo la idea era también entrar a negociar con Marcos Alonso.



En las horas de la tarde, Barcelona cerró la prolongación del contrato del lateral o defensor central ex Chelsea para llegar a una negociación de un año más con el club catalán. Después de unas horas, se conoció oficialmente la renovación de Alonso por medio de las redes sociales oficiales de la institución blaugrana.



Marcos Alonso y su llegada al Barcelona demoraron en darse y en llegar a buen puerto. Con el pasar de los días, la tensión entre el Chelsea, el jugador español y el equipo catalán empezaron a hacerse más notables. Alonso quería salir de Londres y la idea era poder llegar a un acuerdo con los blaugranas, pero se pusieron más difíciles las negociaciones y hasta se enfriaron, así como las de Héctor Bellerín. El no poder fichar, y las palancas económicas a las que acudió el club fueron vitales para que, después de finalizar el mercado de fichajes, pudieran quedarse con el futbolista. Así las cosas, el FC Barcelona logró cerrar su vinculación por un año, y ahora renovaron su contrato por otro.