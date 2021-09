¿Vacante en Barcelona? Van por un entrenador campeón de Libertadores

Barcelona está en alerta roja, los números con Koeman al frente del equipo no dejan del todo satisfechos a los aficionados y por supuesto a los directivos. No solo en España, en Champions cumplen un papel decepcionante, sin unidades y con caídas estrepitosas contra Bayern en casa y la reciente con Benfica, donde se vio la peor cara del cuadro catalán. La salida del neerlandés sería cuestión de días.



De acuerdo a información de RAC1, uno de los sustitutos que manejan en las oficinas del Camp Nou, como posibilidad, es el nombre de Marcelo Gallardo, que incluso hace unas temporadas estuvo también en el radar blaugrana. Pues en 2018 no faltó mucho para que llegara a Barcelona, tras la salida de Valverde en esa época.



Entre las otras opciones que rondan para el banquillo del cuadro catalán son Roberto Martínez y Xavi Hernández, exjugador e histórico del Barcelona. Los culés están en la sexta casilla de la liga de España con 12 unidades, a cinco unidades del líder Real Madrid.