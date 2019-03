El mensaje de Marcelo a Zidane: ¿ya no se quiere ir del Real Madrid?

El lateral izquierdo del Real Madrid, Marcelo Vieira, quien ha sido muy criticado por su nivel en las últimas semanas y quien manifestó a los directivos que se quería ir del club, habló a los medios este jueves y según sus palabras parece que cambió de opinión: "La capitanía es un orgullo y una responsabilidad muy grande, tenemos que llevar siempre el nombre del club a lo más alto", dijo.

Marcelo ha repasado la actualidad del Real Madrid en un acto promocional de Mahou a cerca de su trayectoria en el club blanco, con el que ya lleva cuatro Ligas, dos Copa del Rey, tres Supercopas de España, cuatro Ligas de Campeones, tres Supercopas de Europa y cuatro Mundiales de Clubes.



El lateral blanco también ha contado cómo es el vestuario por dentro: "El jugador que llega, siempre es muy bien recibido. Hay una gran unión, hemos creado una familia y me han enseñado a respetar siempre a los demás. Sergio y yo llevamos mucho tiempo aquí y hemos visto pasar a mucha gente. Es verdad que cuando llegan nuevos jugadores se nota que a veces no se creen que están en ese vestuario pero es cuando llegas a este equipo cuando empieza todo".



Marcelo es ya el segundo jugador que más tiempo lleva en la primera plantilla, con más de trece temporadas en el primer equipo y seis años, como uno de los capitanes junto a Sergio Ramos, con el que ya ha levantado varios títulos. "Es algo muy bonito, la gente se siente cerca de los jugadores. Las últimas veces, Sergio Ramos ha tenido un detalle muy bonito que es llevarme con él y tengo recuerdos muy bonitos poniéndole a La Cibeles la bufanda", destacó el jugador acerca de los últimos títulos levantados por el club blanco.



También ha querido alabar a su compatriota Vinicius. "A Vinicius le ayudo todo lo que puedo, es espectacular porque escucha todo y quiere aprender también el idioma. Me gusta notar eso porque así es mejor ayudar", señaló el brasileño.



Por último ha repasado sus inicios, una etapa dura en la que tuvo que hacerse con un sitio en una plantilla plagada de estrellas. "Cuando llegué fue raro porque en mi puesto jugaba Roberto Carlos, mi ídolo de siempre. Recuerdo que me ayudó mucho y por eso le tengo mucho cariño y respeto. Para mí, sigue siendo el mejor lateral de la historia".