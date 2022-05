¿Marcelo dirá adiós al Real Madrid? Aclaró panorama sobre su futuro

A punto de cumplir 34 años -el 12 de mayo- y después de 24 títulos con el Real Madrid, el que más en toda la historia, el brasileño Marcelo Vieira se estrenó engalanando a la diosa Cibeles con la bufanda y bandera del club, y liderando una celebración en la que le dio tiempo a expresar su deseo de quedarse en el equipo blanco.



Y es que el lateral izquierdo, que llegó a la capital de España el 1 de enero de 2007, acaba contrato el próximo 30 de junio. Todo hace indicar que su renovación con el Real Madrid no es una opción y que barajaba entre colgar las botas a final de temporada o elegir un nuevo nuevo equipo en el que cerrar una carrera llena de éxitos, pero sorprendió diciendo sin tapujos que quiere seguir en el conjunto blanco.



“No sé lo que va a pasar. Estoy muy contento y feliz de jugar en el mejor equipo del mundo. Acabo de superar a una leyenda del madridismo como Paco Gento. Soy el jugador con más títulos en la historia del mejor club del mundo y esto no tiene precio. Si me quedo o no me quedo… yo quiero quedarme, que quede claro”, dijo a El Chiringuito en la celebración sobre el césped del Santiago Bernabéu.



Un Marcelo que al ser preguntado por su futuro ya sorprendió en la primera respuesta. “Ojalá que no, yo no quiero que acabe aquí (su etapa en el Real Madrid)”, comentó a la par que bromeó sobre lo claras que había dejado sus intenciones.



Una idea que sorprende por la poca participación que ha tenido en lo que llevamos de temporada -17 partidos, siete de ellos como titular y 791 minutos de los 4.590 que ha disputado el conjunto madridista hasta la fecha-, sus tres lesiones de índole muscular que ha sufrido esta campaña y también por el cariño en forma de despedida que le brinda su afición en los partidos que juega como local, acompañados por lágrimas del brasileño en alguna ocasión.



Circunstancias que parecen anunciar el final de Marcelo en el Real Madrid, aunque sea de su etapa como futbolista ya que en la celebración comentó también que le gustaría estar en el conjunto blanco “toda la vida”. Para saberlo habrá que esperar, ya que aún le puede quedar mucho que decir en lo que resta de temporada.



El Real Madrid sigue vivo en la Liga de Campeones y el próximo miércoles recibe al Manchester City en un encuentro que esperan vuelva a ser “mágico” en el Santiago Bernabéu para darle la vuelta a la derrota 4-3 sufrida en la ida. Encuentro que puede suponer la clasificación para la final de la ‘Champions’ y que, en caso de conseguir ‘la orejona’, engordaría aún más el más amplio palmarés de un jugador en la historia del club.



El brasileño Marcelo, con el doblete conseguido por el momento en la presente campaña, superó los 23 título de Paco Gento. Estrenándose como primer capitán alzó al cielo de Riad (Arabia Saudí) la Supercopa de España el pasado mes de enero, y ayer sábado fue el jugador madridista que recogió el trofeo de campeón de Liga, acompañado por el francés Karim Benzema.



También debutó, después de 545 partidos con la camiseta del Real Madrid, en un momento muy especial que solo algunos privilegiados tienen la oportunidad de vivir: cuando el capitán del equipo le coloca la bandera y bufanda del club a la diosa Cibeles.



Un momento especial que comentó al acabar la celebración por las calles de Madrid, y en el que se acordó del jugador al que relevó en esta tarea. "Es algo maravilloso, muy bonito, hacer esto es entrar en la historia del Real Madrid, el mejor club del mundo, agradezco a Sergio Ramos que me llevó ahí una vez", dijo en Real Madrid TV un Marcelo que vivió una noche muy especial con mensaje incluido.



EFE