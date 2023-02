¿Marcelo de nuevo en el Real Madrid? ‘Es mi casa y me veo volviendo’

El defensor brasileño Marcelo dejó sorpresivamente el Olympiacos del colombiano James Rodríguez y de inmediato surgió la duda de qué será de la carrera del exjugador del Real Madrid, quien aún no tiene definido qué hará después de su corto paso por el fútbol de Grecia.





Sin embargo, en una entrevista con ESPN, Marcelo habló de lo que significa el Real Madrid en su vida, dejando claro que, si tuviera la oportunidad, volvería al conjunto que lo hizo máxima estrella y con quien ganó 25 títulos.



"El Real Madrid es mi casa. Llegué con 18 años y he aprendido todos los valores del club con jugadores como Raúl, Iker Casillas, Sergio Ramos. Si digo la verdad, siento que no me he ido del Real Madrid. Una parte mía está dentro con mi hijo, que está creciendo. No estoy ahora, pero pienso que no me he ido. Me veo volviendo, me gustaría muchísimo intentar ayudar a los jóvenes que lo necesiten igual que cuando llegué”, reconoció Marcelo.



De igual manera, el brasileño se refirió a su salida del Real Madrid y afirmó que sintió frustración tras marcharse, pues era uno de los capitanes y no pudo superar ser suplente.



"Yo sabía que no era el titular y me pregunté qué podía hacer para ayudar al equipo. Estaba jodido por no jugar porque que un jugador diga que está contento en el banquillo, está mintiendo, es imposible, aunque ayudé a mis compañeros compitiendo, me sentí muy útil ayudando de la mejor manera posible”, mencionó Marcelo.



🤍 Marcelo, tras rescindir con el Olympiacos, se ve "volviendo" al Real Madrid para trabajar en la cantera. pic.twitter.com/8pfw6N0zm0 — EFE Deportes (@EFEdeportes) February 23, 2023



Por ahora, el futuro de Marcelo es totalmente una incógnita y pese a declarar su deseo de volver a la casa merengue, el brasileño no tiene una oferta formal de Real Madrid ni de ningún equipo, aunque han surgido rumores sobre el interés de clubes de la MLS y Arabia Saudita.