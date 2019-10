El rencor de Marcelo contra figura del Madrid que sirve de motivación

El brasileño Marcelo confesó este jueves, en The Player Tribune, que guarda rencor por una exfigura del Real Madrid que, según él, rayó en el irrespeto.

El brasileño no dice claramente el nombre, pero alude a Jorge Valdano, excampeón mundial con Argentina y ganador de Ligas y Copa y ex entrenador del club.



“Unos días antes de la final, un antiguo futbolista del Real Madrid dijo algo sobre que mí que se grabó en la cabeza. Le preguntaron qué pensaba sobre la final y dijo que pensaba que Marcelo debería comprarse una foto de Salah, ponerla en la pared y rezar todas las noches”, dijo el brasileño.



Se trata de una frase de Valdano, quien es comentarista en el programa radia ‘El Transistor’, a tres semanas del duelo contra Liverpool en Kiev por la Champions League, que ganó el Madrid en 2018. “Que le den una foto a Marcelo de Salah para que le empiece a tener en sus oraciones y sea más cuidadoso por su banda”, fue la frase exacta del exfutbolista.



“Después de 12 años y tres Champions League ganadas, me faltó el respeto así y en directo”, dijo Marcelo. “El comentario quería hundirme, pero lo que me dio fue mucha motivación”, añadió.



“Tengo un mensaje final para los que han dudado de nosotros. El Madrid volverá. Puedes poner eso en un poster y pegarlo en tu pared. Y rezar cada noche. Volveremos”, concluyó el actual defensor del Madrid.