Marc Cucurella aclara que no insultó al brasileño Militao

Marc Cucurella, futbolista del Getafe, aclaró en las redes sociales que no dedicó ningún calificativo racista al brasileño Eder Militao en una discusión durante el encuentro ante el Real Madrid (0-3), y que lo que le dijo fue que se callase. "Me gustaría aclarar que en ningún momento he insultado ni descalificado a Militao.

Mis palabras han sido "Cierra el p... pico"", escribió Cucurella en su cuenta oficial de Twitter. Pese a aclarar que en su acto no se produjo ningún insulto, como comenzaba a circular en las redes, el futbolista del Getafe pidió disculpas por su comportamiento tras una discusión cuando su equipo ya perdía contra el Real Madrid. "Pido perdón si alguien se ha sentido ofendido por ello. Estas son las únicas declaraciones que he hecho y que voy a hacer al respecto", sentenció.