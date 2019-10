Manchester United quiere fichar a una de las figuras del Real Madrid

Uno de los jugadores más polémicos de los últimos meses en el Real Madrid vuelve a estar en la mira de la prensa en temas relacionados con su posible salida de la casa blanca y especialmente por su llegada a uno de los grandes clubes de Inglaterra: el Manchester United.

Según el diario The Mirror ese club buscaría fichar en el próximo mercado de invierno al galés Gareth Bale, quien se lesionó en la fecha Fifa con su selección y desde entonces no ha sido tenido en cuenta por el técnico Zidane.



Lo curioso es que por se ha publicado ningún parte médico de sus molestias físicas y ahora surge esta nueva versión sobre su salida del club ‘merengue’. Según el diario mencionado el Manchester United estudian afrontar una multimillonaria operación, pero ante esa tendencia a las lesiones del delantero, el club pondría una cláusula en su contrato en la que se le pagaría por partido disputado.



Y es que el United no quiere gastar sus millones en un jugador que pase más tiempo en la enfermería que sobre el césped. Según apunta el Mirror, el nombre de Gareth Bale suena con fuerza para llegar al club que dirige Ole Gunnar Solksjaer en enero.