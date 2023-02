Batacazo de Mallorca a Real Madrid: batalla que alegró al Barcelona

Real Madrid cometió un error que le puede salir muy caro en el futuro de LaLiga 2022/2023.

Y es que todo lo que iba a salir mal resultó así en un partido cortado, accidentado, sin Courtois por una molestia muscular en el calentamiento, con más protestas que fútbol y un Mallorca que convirtió el duelo en una auténtica batalla, de la que salió victorioso con un 1-0 que tuvo todos los condimentos.



La victoria ya fue un error merengue: autogol de Nacho a los 13 minutos, jugada que lo tuvo tan molesto que al final fue amonestado. Vale decir que antes, en una barrida de Camavinga, quedó la duda de una mano en su área no sancionada.



A partir de ahí, la guerra: Mallorca no se escondió y atacó por momentos, pero en realidad se dedicó a aislar a Vinicius Jr del circuito y a desesperarlo, anzuelo que mordió el brasileño, protagonista de varios encontronazos y amagos de pelea.

​

La reacción blanca realmente no se dio como se esperaba ni en el primero ni en el segundo tiempo, con Rodrygo o su compatriota, y encima en el error del luchador local se sancionó un penalti, el que infortunadamente no pudo convertir Asensio en un anunciado cobro que permitió el lucimiento del portero.



Faltas y más faltas y un cabezazo de Rudiger a los 90+6 y pare de contar en un ataque sin Benzema y una zaga sin Militao, ambos baja por lesión. Tropiezo inoportuno en la batalla de los de Ancelotti con el FC Barcelona, que a la distancia festejó la hazaña que los jugadores del Mallorca celebraron a rabiar. Ahora los de Xavi son líderes con 50 puntos, 5 más que los de Ancelotti.