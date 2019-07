Barcelona sigue con las salidas: otro grande se iría del equipo

El Zenit San Petersburgo confirmó este lunes que negocia con el Barcelona el fichaje del brasileño Malcom Filipe Silva de Oliveira, aunque descarta que vaya a pagar 40 millones de euros por el traspaso.

"Efectivamente, hemos contactado con el Barcelona para la contratación de Malcolm. Las negociaciones se encuentran en su fase más activa", dijo Alexandr Medvédev, director general del Zenit, al diario digital "fontanka.ru".



Eso sí, Medvédev precisó que la cifra de 40 millones de euros que suena en la prensa sobre el precio del jugador está muy lejos de la realidad y es que 41 millones fue lo que pagó en su momento el equipo blaugrana por el futbolista al Burdeos. "Las negociaciones pueden concluir en breve. Nuestros antiguos y actuales jugadores, Hulk, Santos y Barrios, le han recomendado nuestro club", señaló Medvédev, quien recordó que el Zenit "no sólo cuenta con una infraestructura al nivel de los grandes clubes europeos, sino que jugará la Liga de Campeones".



El directivo del club de la antigua capital zarista destacó que "Malcolm es joven, pero su calidad y capacidad de progresión son altamente apreciados". "Tuvo dos buenas temporadas en Burdeos. Su temporada en el Barcelona ya no fue tan destacada", explicó sobre un jugador también pretendido por el Arsenal, el Tottenham y el Borussia Dortmund. Malcolm, de 22 años, disputó la pasada temporada 24 partidos con la camiseta del equipo catalán en los que marcó cuatro goles, aunque la llegada del francés Griezmann al Nou Camp ha complicado su continuidad.



Después de haber desembolsado 100 millones de euros por el brasileño Hulk y el belga Witsel en 2012, el Zenit se mostró durante varias temporadas más conservador en materia de gasto. No obstante, desde la pasada temporada el club patrocinado por la gasística Gazprom ha vuelto a romper la hucha para fichar a jugadores como el serbio Ivánovich, el ucraniano Rakitski, el iraní Azmoun, los argentinos Rigoni, Driussi y Mammana, y este verano el brasileño Douglas Santos.



El Zenit, que ganó la liga el pasado año con Serguéi Semak en el banquillo, aspira a llegar lejos en competiciones europeas, donde su único éxito fue alzarse con la UEFA en 2008.