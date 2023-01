Nuevo problema en Real Madrid: se estanca renovación de Luka Modric

Real Madrid no encuentra todavía el ritmo en su medular con la ausencia de Luka Modric en las convocatorias de Carlo Ancelotti, con un Toni Kroos suplente, pero reportándose con gol, Eduardo Camavinga con futuro incierto en la institución blanca y con la lesión de Aurélien Tchouaméni. Todavía no hay certezas de que Luka Modric vaya a seguir en el equipo próximamente y el cuadro blanco quiere renovarlo.



Luka Modric de 37 años de edad es el deseo de muchos equipos, pero también el anhelo del Real Madrid de que continúe en la institución madrileña. Tal vez el croata también quiere retirarse en España, pero igual, los rumores de su salida en junio aparecen con mucha intensidad últimamente.



Y es que, Luka Modric acaba contrato en el 2023 a finales del mes de junio en donde podrá ser libre y podría negociar con cualquier club del mundo. Ese deseo de Toni Kroos y de Modric de retirarse en el Real Madrid está en la cuerda floja, pues aunque se dijo que todo iba por buen camino desde 2022, la ampliación por un año más no ha llegado a buen puerto.



Luka Modric tiene grandes relaciones con el club y probablemente por ahora, aunque no hay conversaciones entre las partes, el croata podría pactar la renovación próximamente. Las ofertas pese a sus 37 años tocarán el ambiente del balcánico en junio y julio mientras el equipo blanco no diga nada del tema. De acuerdo con medios españoles, parece muy serio la posibilidad de que Luka salga del Real Madrid en verano. La ampliación se puede estancar y más porque Modric no está teniendo la misma regularidad que tenía hace algunos años.