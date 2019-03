Modric extraña a Cristiano: ‘Algunos tenían que dar un paso adelante’

Real Madrid pasa por el peor momento de la temporada: eliminado de Copa del Rey y alejado de la punta en la Liga de España, tras dos derrotas consecutivas contra el Barcelona. Así solo piensa en seguir con vida en la Champions League, torneo en el que este martes enfrenta al Ajax holandés en octavos de final.



Luka Modric es uno de los referentes del equipo merengue y este lunes fue sincero al decir que “estamos tocados” por los malos resultados. Y tuvo autocrítica: “Yo tampoco empecé la temporada, me costó entrar y coger ritmo pero a partir del Mundial de Clubes me encuentro mucho mejor y creo que ahora estoy a un nivel bueno, pero estoy trabajando para ayudar al equipo en todos los aspectos que puedo”.



Sin embargo, la respuesta más fuerte y polémica fue cuando le preguntaron por la ausencia de Cristiano Ronaldo para esta temporada, pues el portugués ahora juega en la Juventus, de Italia.



“Es un jugador que le haría falta a cualquier equipo, buscar recambio para Cristiano es casi imposible. Claro que nos hace falta Cristiano. Lo que intentó el club fue que otros jugadores cumplieran su función, que se divida ente los jugadores de arriba. Y eso no es fácil. Cristiano ha metido 50 goles y no puedes encontrar a alguien que marque tanto”.



Pero el croata fue más allá y responsabilizó directamente a los atacantes del Madrid: Marco Asensio, Gareth Bale, Vinicius y Karim Benzema.



“Algunos tenían que dar un paso adelante y, no meter 50, pero por lo menos lo que nos falta, dos tres jugadores que metan 15, 20 o 10 goles. Y no lo tenemos. Por eso creo que es nuestro mayor problema este año”, dijo Modric.



Pero Modric es realista y sabe que el Real Madrid tiene que seguir adelante sin CR7: “Cristiano no está y no podemos quejarnos durante diez años. El club ha puesto fe en otros jugadores como Gareth, Asensio o Karim, ha traído a Mariano y Vinicius lo está haciendo muy bien para la edad que tiene, pero algunas veces las cosas no salen como queremos. La única manera es trabajar estando juntos. El Madrid siempre vuelve a lo que era", apuntó.