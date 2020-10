Suárez no se quedó con la espina: dardo a las directivas de Barcelona

Luego de derrotar 2-1 a la Selección de Chile en la primera jornada de Eliminatorias, Luis Suárez, autor del primer gol de la celeste en el Centenario, en medio de la concentración con Uruguay, sostuvo un diálogo con ESPN, en el que habló sobre su salida de Barcelona y su posterior llegada al Atlético de Madrid.

El pistolero, quien duró seis temporadas vestido de azulgrana, le lanzó un dardo a las directivas del equipo culé, luego de asegurar que no fue la forma correcta de anunciar su salida, pues afirmó que se enteró de la decisión por medio de la prensa y del nuevo entrenador:



"En el momento en que me lo dicen, me confirmó lo que yo veía en la Prensa, lo que te decía la gente... nadie del club me había dicho nada hasta la llamada del entrenador. La sensación que queda es de cambiar el chip, buscar la mejor solución para mí, que el club llegue a un acuerdo con mi abogado".



"Tenía la incertidumbre de si ir a entrenar porque soy un profesional, pero era consciente de lo que pasó, que iba a ir, iban a intentar perjudicar y hacerme ver cosas para enojarme. Yo ya sé lo que hay, que me mandarían a entrenar a otra cancha... Luego volvía a mi casa triste, cabizbajo y no me gusta estar medio apartado, pero entiendo la situación".



"Lo que molestan son las formas, que venga un entrenador diciendo que no cuenta conmigo, cuando ya la directiva había dicho que iba a haber cambios, te genera dudas de si es de verdad el entrenador quien no te quiere. Me llamó el entrenador, aunque yo ya sabía lo que iba a pasar. Después habló mi abogado con la gente del club, puse de mi parte, no quería ser un estorbo y la gente del club sabe que di yo el paso para hacerme a un lado", precisó.



Asimismo, el delantero charrúa se refirió al momento de su llegada al Atlético de Madrid, destacando la gran labor que hace Diego Simeone con el conjunto colchonero:



"No me sorprendió para nada el Atlético. Soy un jugador muy estricto, trabajo mucho la disciplina táctica, solo tuve una semana y es complicado sacar conclusiones, pero he encontrado un grupo humano muy bueno, con ganas, ambición, gente joven con ganas de crecer y ganar cosas. Yo vengo a aportar como un compañero más y tratar de conseguir cosas importantes".



Por último, Suárez fue preguntado por si contemplaría jugar en el Real Madrid y cómo celebraría si algún día le marca al Barcelona, a lo que el artillero contestó: "No, no, no iría ni loco al Madrid. Y si marcara al Barcelona no lo gritaría ni loco, pero seguramente señalaría a alguna parte", concluyó.