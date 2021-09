Explotó Suárez y los salpicó a todos: 'filtraban que yo era el malo'

Una explosiva entrevista concedió Luis Suárez al diario Sport y, literalmente, disparó en todas las direcciones.

El uruguayo empezó dejando por el suelo la imagen del entrenador Ronaldo Koeman: "si tanta personalidad tiene, si tanta autoridad tiene, me demostró algo distinto. Si un día me presento y me me dice que no cuenta conmigo y que me tengo que ir por estos motivos, de acuerdo... pero que no me diga que no entro en sus planes y cuando estoy cerrando el fichaje por el Atlético, ya rescindiendo, me comenta que si mañana no se cierra, el domingo me tendría en cuenta para el partido ante el Villarreal… ¿cómo? ¿Si no entro en tus planes. me vas a tener en cuenta? Es algo que no me cuadraba…", dijo.



Y fue más lejos en su denuncia: "Me mandaba a entrenar al campo 3-4 como si tuviera 15 años. Me dolió , me molestaba, llegaba llorando a casa por el desprecio. Yo no le falté el respeto en ningún momento, entrenaba, sin una mala cara pese a todo porque soy un profesional".



Todo orquestado, según él, por el expresidente Josep Bartomeu: "Yo buscaba la mejor solución. Digo que fue una mezcla porque el presidente (Bartomeu) iba informando, filtrando que Suárez era malo para el vestuario, que esto, que lo otro... Lo vi todo en la semana previa al regreso a los entrenamiento y después Koeman me llamó. Me dolió".



Suárez cree que el ambiente interno es fatal para todos, que el pulso entre Koeman y Laporta es "una guerra aparte que está perjudicando a los jugadores" y que al equipo le hacen falta hombres bravos, un poco como él: "necesita jugadores que puteen, que corran, con actitud".



Finalmente, el goleador y campeón del Atlético de Madrid, próximo rival de FC Barcelona, le dio un consejo a Xavi, quien suena para llegar al banquillo y tiene todas las capacidades para dirigir al club algún día: "Como aficionado al fútbol y lo que ha hecho como jugador, no creo que hoy, mañana o pasado sea el momento de agarrar al equipo. Es inteligente y sabe de la dificultad del club. Debe esperar el momento. Tiene compañeros dentro con los que tendrá que tomar decisiones y va a ser difícil".