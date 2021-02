Rompe corazones en Barcelona: Luis Suárez, el ‘pichichi’ de la Liga

¿Se equivocó Barcelona dejando ir a Luis Suárez?, el tiempo lo dirá. Lo cierto es que desde ya en redes sociales castigan al Barcelona porque el excelente momento que atraviesa el atacante uruguayo en España con Atleti. Este lunes se reportó con doblete frente al Celta de Vigo y amplió su diferencia como máximo artillero de la liga. Le sacó tres goles a Leo Messi.

Y es que el momento que vive Suárez con el Atlético de Madrid es aplaudido, y no es para menos. No solo repunta como pichichi en la Liga, sino que además, su equipo es superlíder en España y gracias a sus goles han sumado puntos importantes. Este sábado también entró a la historia, al convertirse en uno de los jugadores que marcaron 16 o más goles (con un mismo club) en sus primeros 17 partidos de la Liga.



La lista la encabeza Johan Cruyff con Barcelona en 1974; posteriormente lo hizo en 1979, Hans Krankl, también con Barcelona. Por Atlético de Madrid lo consiguió en 1988, Maria de Morais Júnior. En 1993, Bebeto lo consiguió por Depor. Romario, también con Barcelona, marcó dicha cifra en 1994 y el más reciente fue Christian Vieri, con Atleti en 1998.



Este lunes lo hizo Suárez, quien cuatro días después de ser anunciado por los colchoneros, ya celebraba sus dos primeros goles en la Liga y lo hizo frente al Granada. En los últimos nueve juegos, el uruguayo ha conquistado 11 dianas: Elche (2), Getafe (1), Alavés (1), Eibar (2), Valencia (1), Cadiz (2) y Celta (2).



Ahora, aparece como el máximo artillero en España (16 goles), superando por tres tantos a Lionel Messi (Barcelona) y Youssef En-Nesyri (Sevilla).



Con este registro, superó sus "peores" marcas con el equipo catalán, cuando en 2014/15 marcó 16 goles en 27 juegos y en 2019/20 cuando marcó la misma cantidad en un partido más.



Hace apenas unos días, su compatriota Diego Forlán aseguraba en una entrevista que Barcelona había cometido un grave error al dejar ir a 'Lucho': "Habría que preguntar por qué se tomó esa decisión. Hasta alguien que no sepa de fútbol sabe que es un jugador que está vigente y era lógico que le fuera bien en el Atlético. Marca la diferencia", dijo a El Larguero.



Por lo pronto, el jugador de 34 años, le tiene el "corazón roto" a los hinchas del Barcelona, que no estuvieron de acuerdo con su salida del club en septiembre de 2020. Ahora más que nunca.