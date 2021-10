Suárez se desahoga: 'Llamé a Leo para comentarle. Fue muy difícil'

Por estos días el delantero uruguayo Luis Suárez es protagonista de las portadas deportivas en el mundo. Actualmente está estrenando club, tras su salida del Barcelona, el fin de semana le marcó gol con el Atlético de Madrid, y por estos días regresó a la Selección 'charrúa' para enfrentar las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar.

El primer encuentro de los uruguayos será contra Colombia este jueves, sin embargo, en plena concentración el delantero se desahogo y habló de frente de su salida del equipo culé. En una transmisión por twitch con el periodista español, Gerard Romero, el pistolero habló de lo que vio el sábado pasado contra sus ex compañeros: "El sábado vi a un Barça animicamente mal. Las imágenes hablan por sí solas. Me dolió, pero dentro de la cancha son mis rivales. Ese estado anímico ayuda siempre al rival.Te podría decir que me hubiese quedado en el Barça. Para ayudar hubiese rebajado mi ficha si me lo hubiesen planteado".



Sobre su salida, el artillero agregó: "Lo que discuto de Koeman es que no tuvo personalidad para decir que me quería a la directiva, porqué después me dijo que contaba conmigo. Bartomeu me llamó para decirme que no entraba en los planes del entrenador. Siempre estaré agradecido al Barça por confiar en mí en las circunstancias de 2014. Lo único que me quejé fue de cómo se me comunicó que no contaban conmigo".



La actualidad del Barcelona no es la mejor, estas fueron sus palabras: "Me gustaría que los culés tuviesen paciencia con el cambio que se está viviendo. Con el tiempo va a poder traer nuevos jugadores, sigue siendo uno de los equipos más grandes", el español le preguntó - ¿Vas a volver a jugar con Leo? - a lo que el uruguayo confesó: "Nunca se sabe. Si dentro de un año, dos o tres me quiero ir a un equipo y Leo aparece ahí... podría ser...".



Finalmente el goleador del Atlético de Madrid aseguró sobre su desenlace en el Barca: "Mi hijo pese a ser hincha del Barça estaba contento por la victoria del sábado, sabe que papá trabaja en el Atleti y que me entrego al máximo a ello... "Llamé a Leo para comentarle lo que me había pasado. Fue muy difícil, veníamos de un año complicado, él también quería irse y entonces pasó lo mío. Las dos familias lo pasaron muy mal".