Los nombres que Real Madrid baraja ante la posible salida de Ramos

En el programa de televisión “El Chiringuito de Jugones” adelantaron una noticia que preocupó a todos los hinchas del Real Madrid. Sergio Ramos querría salir de la casa blanca y podría emigrar del equipo tras más de 10 años con el club. Ante esta información, en Europa se han empezado a manejar una serie de nombres para reemplazar al defensa.

Aunque Real Madrid ya fichó al brasileño Eder Militao, su juventud no convence como el reemplazo natural de Sergio Ramos. Raphael Varane sería el llamado a liderar la defensa, sin embargo, comandar este sector del campo no es una de sus características.



La preocupación está, por esto, los directivos del Real Madrid han empezado a tocar puertas para medir el terreno que deben recorrer para encontrar al reemplazante de Ramos. Cabe resaltar que el defensa español no se ha pronunciado sobre el tema y su salida no está confirmada.



Este sábado se pudo conocer que Real Madrid habría ofrecido 90 millones de euros por el defensa senegalés Kalidou Koulibaly, quien milita en el Nápoles. El conjunto italiano habría rechazado esta oferta ya que el precio por el zaguero estaría fijado en 100 millones según su cláusula.



Otro nombre que se ha barajado es el de Matthijs De Ligt, uno de los casos más difíciles ya que el Barcelona y otros equipos en la Premier League tienen el tema muy adelantado. Por otro lado, la negociación con su agente, Mino Raiola, pondría muchos problemas al posible fichaje.



El nombre más complicado es el de Virgil Van Dijk, el mejor defensa central en la actualidad ha sido tanteado por el Real Madrid, sin embargo, Liverpool no se va a desprender de uno de sus mejores jugadores y además este fichaje podría costarle una millonada al club español.



Ante la dificultad de fichar centrales de calidad, en España se habla de Mario Hermoso, jugador del Espanyol y Milan Skriniar, futbolista del Inter de Milán que sería el más opcionado por su valor en el mercado.



Por el momento se debe esperar a que Sergio Ramos y el Real Madrid se pronuncien y den claridad a las versiones de la prensa europea.