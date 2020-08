'Que no olvide Messi que el socio quiere más al Barça que al jugador'

Este martes se conoció una de las 'bombas' del mercado: Lionel Messi podría dejar el Barcelona. Medios de Argentina aseguraron que el '10' de la celeste le comunicó a los dirigentes del equipo culé su intención de abandonar el club tras 20 años de carrera.

Tras conocer la noticia, las reacciones no hicieron falta, y uno de las personalidades que presentó su inconformidad con la decisión que habría tomado Messi, fue el expresidente del Barcelona, Joan Gaspart, quien en el diálogo que sostuvo con Radio Marca, aseguró que el club está por encima de todos, y en ese orden de ideas, sin importar el jugador, la institución es la que manda en estos casos:

"Messi no se puede marchar, se irá en 2021, yo he visto el contrato y es muy claro, la cláusula acaba en junio y ya no hay marcha atrás. Prefiero que se vaya el año que viene por cero a que se vaya por menos de 700 millones de euros, aquí manda el club, no el jugador. Yo quiero mucho a Messi, pero quiero más al Barcelona”, sentenció el exmandatario.

Asimismo, Gaspart añadió: “Esto no es cosa de dinero, hay un contrato firmado y listo. Que se pague la cláusula y listo. Me lo hicieron a mí con nocturnidad y alevosía con Figo y yo hice lo mismo con Rivaldo, porque amaba al Barça. Pues aquí es lo mismo. Hay una cláusula de 700 millones y los contratos están para cumplirlos. Entiendo que se está presionando desde el entorno para que se vaya pero si yo soy el presidente del Barça no negocio ni un euro, ni un euro”, reiteró el expresidente, que es recordado porque fu él quien fichó a Messi con 13 años.

Por último, el ejecutivo afirmó que Messi es lo que es gracias al club : “Todos queremos que se quede en el Barça ¿Qué él no quiere quedarse? ¿Qué pasa? ¿Qué los millones de los socios que le piden que se queden no valen? ¿Se cree que el Barça no le ha ayudado a ser lo que es?A Messi se le quiere horrores y y espero que se le disfrute un año más. Prefiero que se vaya gratis a que se vaya este por 699 millones. No se debe rebajar ni un euro”.



“Si Messi se va por menos de lo que vale su cláusula será más humillante que el 2-8. Que no olvide Messi que el socio quiere más al Barça que al jugador”, finalizó.