Lionel Messi rompió en llanto: lo mejor de su adiós al FC Barcelona

Lionel Messi puso fin a su ciclo en el FC Barcelona de manera oficial. En una emotiva ceremonia de despedida, el argentino agradeció lo vivido por tantos años en el club catalán y espera volver en el futuro, sea como jugador o que pueda servirles a los azulgranas desde otro perfil.



Hubo dos momentos en los que la emoción desbordó al jugador rosarino. El primero fue apenas ingresó en la sala de conferencias. En realidad, llegó llorando al lugar. Dijo que ya no vestirá más la camiseta número 10 de Barcelona. A los 34 años es jugador libre y puede jugar en cualquier club del mundo. De la forma menos pensada, salió de la zona de confort y está obligado a buscar nuevos horizontes.



🔊 Leo Messi: "Siento tristeza de irme del club al que amo" pic.twitter.com/TzHEoaHozY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2021 😢 La emoción a flor de piel pic.twitter.com/GOVpOeBpoB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2021

Su esposa, Antonela Roccuzzo, se arrimó al estrado para acercarle pañuelos descartables. Su llanto fue incontrolable durante un minuto largo.



Quebrado, inició su breve monólogo, en el que reconoció: “Es sin dudas el momento más difícil de mi carrera”. También reafirmó que ambas partes hicieron todo lo posible para renovar el vínculo, pero no se pudo.



Y continuó: “Hoy me toca despedirme de esto. Llevo toda mi vida acá. Llegué muy chiquito acá, con 13 años. Pasaron 21 años y me voy con mi mujer y con tres catalanes/argentinos y no puedo estar más orgulloso de todo lo que hice y viví en esta ciudad. Estoy seguro de que después de estar unos años afuera voy a volver. Así se lo prometí a mis hijos. Me queda agradecer lo vivido a mis compañeros, excompañeros, a la gente del club que estuvo al lado nuestro y a los que no vemos. Crecí con los valores de este club y traté de manejarme con humildad y respeto. Así lo hice con todos. Espero que eso quede de mí a parte de lo que tuve la suerte que tuve de darle cosas al club. Pasé cosas hermosas y malas, pero todo me hizo crecer”.



Cuando habilitó la posibilidad de que la prensa le haga preguntas, todos los presentes comenzaron a aplaudirlo. Fue entonces que, por segunda vez, se desbordó. Hubo más lágrimas y más aplausos, inevitables después de 21 años mágicos. De Rosario a La Masía, y de allí a la cima del fútbol mundial. Siempre con la camiseta blaugrana como segunda piel. Hasta hoy.



“Yo había bajado mi ficha al 50% y después no se me pidió más nada. No es verdad que se me pidiera bajar un 30% más. Se hablan cosas que no son ciertas”, destacó ante la sugerencia de que no había hecho todo lo posible por quedarse en Barcelona.



Cuando le preguntaron si su continuidad deportiva sería en PSG, fue muy claro: “Es una posibilidad”. Para luego ampliar: “Al día de hoy no tengo nada arreglado con nadie. Es verdad que cuando salió el comunicado tuve varios llamados. Muchos clubes se interesaron”.