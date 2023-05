¿Lionel Messi será una realidad en Barcelona? Laporta ya dio noticias

"Barça es el Barça", fue el claro mensaje del presidente Joan Laporta este lunes, después de mencionarse la posibilidad de fichar a Lionel Messi al salir libre del PSG en junio. Todo esto porque en los días se hicieron fuertes los rumores de Al Hilal, de Arabia Saudita, como su posible destino.



De nuevo, Messi y Barcelona están muy cercanos. La prensa internacional no solo habla de un "principio de acuerdo" para iniciar negociaciones sino que tendrían un plan de viabilidad que sería aprobado esta misma semana. Laporta y Messi restauraron relaciones y el '10' argentino quiere volver a ser blaugrana.

"Hay un principio de acuerdo alcanzado para iniciar negociaciones formales. Su ficha será menor a la que tiene en PSG, pero su regreso no se debería a razones económicas sino sentimentales: Barça es su casa", mencionó la periodista Verónica Brunati sobre el posible regreso del '10'.



Y agregó que "LaLiga da luz verde para aprobar el plan de viabilidad y será aprobado el 19/5. Barça ha pedido oficialmente a la Liga que proporcione un documento escrito que indique que 'Leo Messi puede ser registrado', que se le enviará al jugador como garantía de que lo que sucedió hace 2 años no volverá a suceder".



Los medios en España no solo hablan este lunes de las celebraciones de Barcelona por coronarse campeón de LaLiga, sino también, de las declaraciones de Laporta sobre el tema Messi. Su regreso parece encaminarse.



En el programa Els matins de TV3, Laporta reconoció que "he hablado con Leo para, de alguna forma, reconducir una situación que se produjo donde tuve que poner la institución por encima de todo, incluso de él, el mejor jugador del mundo, fue una conversación muy cariñosa y agradable. Nos hemos mandado mensajes últimamente, le felicité por el Mundial, él ha vuelto, nos conocemos desde hace años, desde que tiene 14 años, hay relación".



Sin embargo, el directivo reconoció que es un mal momento para hablar del posible fichaje de Messi porque "pertenece al PSG y hay que esperar a final de temporada y entonces podremos hablar tranquilamente". Lo que sí dejó claro Laporta es que Barcelona es la casa de Leo y contra eso no podrá pelear nadie. "Con todos los respetos para Arabia Saudita, el Barça es el Barça y es su casa. El Barça puede competir con todo el mundo, la historia nos avala. Y Arabia Saudita está haciendo muy buen trabajo y están invirtiendo".



En charla con El món a RAC1, medio catalán, el directivo aseguró: "Lo que haremos es trabajar para tener un equipo más competitivo la temporada que viene. Ya veremos. Estamos en un plan de viabilidad para poder tener las incorporaciones que necesitamos, y es la Liga la que debe valorarlo".