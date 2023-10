¿Lionel Messi volverá al Barcelona? Hay un plan para su retorno

Lionel Messi comenzó enchufado en su nuevo equipo, el Inter Miami de la MLS y con tan poco tiempo, el astro argentino logró ya ser campeón de la Leagues Cup, aunque en la MLS aún no han podido mejorar su rendimiento en esa competencia.

De igual manera, Messi no ha podido disputar todos los partidos de la MLS por temas de que tenía muchos partidos acumulados y tuvo algunas sobrecargas musculares, por lo que el técnico Gerardo Martino no lo ha tenido en cuenta en los últimos juegos y el Inter Miami acumula cuatro partidos sin conocer la victoria.



Tras los malos resultados y con la fase regular de la MLS llegando a su final, al equipo de Martino no le alcanzaría para un cupo a los play-offs, por lo que Lionel Messi y toda la plantilla entraría en un periodo largo de vacaciones.



Por ello, ha surgido un rumor con respecto a si no clasifica Inter Miami a los play-offs de la MLS y es que el Barcelona podría estar pensando en un retorno de Messi en caso de que no logren dicho objetivo.



¿MESSI PUEDE VOLVER A BARCELONA? 💣💥



ℹ️ El equipo culé se ilusiona con repatriar a Messi a préstamo en caso de que Inter Miami no se clasifique a los PlayOffs de la MLS.



🤔 ¿Te gustaría volver a ver al argentino en #LaLigaEnDSPORTS?



🎙️ @fabig08 en #SeHablaAsiDSPORTS pic.twitter.com/hMkU0iFaLn — DSports (@DSports) October 5, 2023



El acuerdo que estaría pensando Barcelona es que Messi llegue en condición de préstamo en enero si Inter Miami no clasifica, pues la temporada 2024 de la MLS tiene fechas diferentes a las del fútbol europeo.



Pese a que suena un poco descabellada la idea, al parecer no lo es tanto, pues según informó DSports, ya hubo varios precedentes y uno de ellos fue con David Beckham, quien salió de los Galaxy hacia el Milan en condición de préstamo.



Por ahora, habrá que esperar si es real la propuesta, aunque medios españoles han reportado apenas de un acuerdo entre Inter Miami y Messi para que tenga una despedida digna en Barcelona.