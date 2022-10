¡Bomba desde Argentina! Regreso de Messi al Barcelona ya tiene fecha

Que no es momento de hablar, que hay que dejarlo tranquilo en PSG, que no es prudente. Todo lo dijo Xavi. Lo que se calló es que tal vez no haga falta hablar más pues ya lo que había que decirse se ha dicho...

Su momento de dirigir a su amigo y compañero de alegrías en el imbatible FC Barcelona que cosechó hinchas en los cinco continentes ya tendría día decidido en el calendario.



La periodista argentina Verónica Brunati, muy cercana al jugador y su entorno, no solo confirmó la versión del regreso de Lionel Messi al club catalán, que ronda hace unos días, sino que además ha dicho cuándo ocurrirá.



"1 de julio de 2023, Lionel #Messi será jugador del Barça", escribió en su cuenta de Twitter. Y la noticia corrió como pólvora y los medios argentinos y españoles lo difundieron de inmediato.

1 de julio de 2023, Lionel #Messi será jugador del Barça. — Veronica Brunati (@verobrunati) October 4, 2022

Messi intentará en Catar el título Mundial que le ha sido esquivo y que coronaría su rutilante carrera y entonces cumpliría la palabra de su último discurso, en el Camp Nou, bañado en lágrimas: "esta es mi casa".



¿Y la crisis financiera del club? ¿Y las razones de Laporta para dejarlo ir la temporada pasada? Es lo que está por explicarse. Lo concreto es que si Messi quiere volver, pues lo hará.



Por el lado de los franceses, es muy bueno para los dueños del PSG un embajador del calibre del argentino en el Mundial de Catar -es decir otro además de Kylian Mbappé- y puede que después ya no sea tan definitivo que siga en el club y que la decisión del zurdo de no renovar ya no produzca tanta pena. El contrato original se vencerá el 30 de junio de 2023 y entonces, si la versión desde Argentina es acertada, Messi será de nuevo 'blaugrana'. El sueño del hincha, a punto de ser realidad...