Modric resta importancia al caso Messi: 'la vida siguió sin Cristiano'

Luka Modric, jugador del Real Madrid, habló sobre la posible salida de Lionel Messi del Barcelona y del problema que atraviesa el argentino para salir del club.



Recordando la salida de Cristiano Ronaldo del club blanco y de LaLiga, el croata habló de que, aunque son grandes jugadores, los equipos y el torneo seguirán igual.

"Sería una gran pérdida para el prestigio de La Liga. Pero no puedes quedarte pensando en el pasado. Es fútbol y ya está. Hay que mirar hacia delante. Otros jugadores se convertirán en estrellas en su lugar. Cuando Cristiano se marchó, fue parecido y la vida siguió sin él en el Real Madrid. Será igual en el Barcelona y en LaLiga sin Messi", dijo el croata en 'AFP'.



Finalmente, el jugador del Real Madrid habló de la polémica de su compañero Gareth Bale, galés que sigue siendo el dolor de cabeza del club blanco.



"Gareth es un gran, gran jugador. Pero su situación no es sencilla. Siempre tiene mi apoyo, pero necesita decidir qué es mejor para él y qué quiere hacer ahora con su carrera. No ha sido una temporada fácil para él. Ahora quizá necesita volver a su mejor nivel. Quizá luchar o... Veremos qué pasa con él", finalizó.