'Lionel Messi representa más a Barcelona que Bartomeu': César Menotti

El aire que transita en el entorno del Barcelona no es el mejor. A los resultados poco favorables en la recta final de La Liga se ha sumado la polémica sobre la presunta decisión de Lionel Messi por no renovar su contrato el cual tiene vigencia hasta el 2021. Bajo este panorama, un referente culé y argentino como lo es César Luis Menotti, habló sobre la situación y aseguró que ‘cree que Messi y Barcelona van a llegar a un acuerdo'.

Mundo Deportivo recopiló una entrevista que le hicieron al exestratega culé en TyC Sports, en la que el suramericano de 81 años expresó su convicción de que el astro argentino seguirá en el equipo catalán: “Creo que van a llegar a un acuerdo. No encuentro motivos por los que el Barça no le ofrecería una renovación de contrato. Messi representa más a Barcelona que Bartomeu. Nació ahí... No es un problema económico. Compraron a Griezmann... La verdad que no lo podría entender”, precisó.

Asimismo, el argentino afirmó que Barcelona no pasa por su mejor momento competitivo y que así mismo Messi se está sintiendo cada vez más solo: “No lo tratemos como si tuviera 50 años. No digo que de 18, pero está igual que hace cinco años. No ha tenido lesiones. Se prepara bien. No sé si ahora estará al cien por cien por todas las dificultades que se viven."



"Hay una realidad en el equipo y es que no encuentra las formas, el funcionamiento… Hay un montón de cambios y eso no ayuda. Messi se siente más solo, más obligado a ganar los partidos él, algo que ya ha hecho muchísimas veces", concluyó